Omar libera folga durante semana do Natal

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), decretou ponto facultativo para o funcionalismo público e das autarquias em toda a semana do Natal. Não haverá expediente – exceto os serviços essenciais – de 24 a 28 de dezembro, e também no dia 31. O trabalho só retornará no dia 2 de janeiro de 2019, a partir de meio-dia.

De acordo com o decreto, os funcionários que atuam com serviços essenciais na Secretaria da Saúde, Gama (Guarda Municipal de Americana), Defesa Civil, e também no DAE (Departamento de Água e Esgoto), manterão os horários de atendimento oferecendo os mesmos serviços.

Os servidores que trabalharem nos dias 24, 26, 27, 28 e 31 de dezembro terão direito a compensar os dias trabalhados no decorrer dos 10 meses seguintes, em dias alternados ou não, com a concordância do superior hierárquico. O decreto também proíbe a realização de horas extras sem prévia autorização do responsável de cada setor.