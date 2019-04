Omar entrega novos veículos ao DAE

O prefeito de Americana, Omar Najar, entregou esta semana dois caminhões novos e um reformado para reforçar os serviços executados pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) na cidade. O investimento é de R$ 424.000,00.

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

“É um investimento importante para que os serviços possam ser executados com mais rapidez e segurança, atendendo as demandas da população e as obras por toda a cidade. As melhorias que estamos promovendo com as aquisições de máquinas, veículos e equipamentos estão reforçando o trabalho das nossas equipes, que se dedicam em aprimorar os serviços prestados à população”, disse o prefeito Omar Najar.

Foram entregues dois veículos zero quilômetro, sendo um Ford Cargo 1723 B, basculante, para a equipe de recomposição de asfalto, e um Ford F4000 4X4, carroceria aberta, para uso de serviços de manutenção de rede, no valor total de R$ 418.000,00.

Também foi entregue um Ford F4000, ano 2001, totalmente reformado (R$ 6.060,00 na reforma da lataria e carroceria), para uso da equipe de manutenção de água.

Segundo o diretor geral do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, as novas aquisições melhoram a frota da autarquia, que está sendo renovada gradativamente. “São investimentos necessários para garantir o bom andamento do trabalho por muitos anos”, afirmou.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.