Omar entra com queixa-crime por postagem no Facebook

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O prefeito Omar Najar (MDB) entrou com queixa-crime contra uma moradora de Americana por causa de uma publicação no Facebook. Para o chefe do Executivo, a mulher cometeu o crime de calúnia ao fazer publicações sobre empréstimos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) à prefeitura.

Em uma das postagens citadas, ela questiona porque o DAE transferiu R$ 20 milhões à prefeitura. “Isso é roubo ou pedalada?”, escreveu.

O DAE emprestou R$ 20 milhões à prefeitura entre 2017 e R$ 2018. O prefeito sempre informou que o dinheiro é devolvido. Os repasses são amparados por uma lei de 1998. A internauta diz que não o acusou, apenas o questionou.

A mesma internauta tem feito críticas frequentes ao prefeito e a vereadores da base aliada. Alguns deles também avaliam processá-la.

Um grupo de parlamentares tem consultado advogados para ir à Justiça contra autores de publicações nas redes sociais que eles consideram ofensivas, de acordo com o presidente da Casa, Luiz da Rodaben (PP).

A irritação com comentários e publicações no Facebook vem sendo explicitada em algumas sessões recentes. Em uma delas, o vereador Thiago Martins (PV) confrontou um rapaz que usava a tribuna livre – e que também já irritou parlamentares com algumas publicações.