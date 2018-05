Omar decreta situação de emergência em Americana

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), decretou situação de emergência pública em razão da escassez de oferta de combustíveis nos postos do município. Com o decreto, todos os estabelecimentos ficam obrigados a dar prioridade de abastecimento aos veículos utilizados na prestação de serviços públicos essenciais à população, como ambulâncias e segurança pública. O decreto foi divulgado às 12h50 desta sexta-feira.

Foto: Prefeitura de Americana

De acordo com o decreto, os postos devem manter uma reserva de pelo menos 5% de seu estoque para atender à demanda do município. O documento prevê ainda que, em caso de escassez total, a ponto dos estabelecimentos ficarem sem essa reserva, a prefeitura poderá, caso encontre combustíveis em algum posto, bloquear as vendas do estabelecimento e adquirir o produto com dispensa de licitação.

Os serviços essenciais elencados no decreto municipal são o transporte e remoção de pacientes, entre outros serviços de suporte à rede de Saúde, transporte escolar e distribuição de merenda, transporte coletivo urbano, coleta de lixo, segurança pública (Guarda Municipal) e defesa civil.

Também de acordo com a determinação do prefeito, os secretários de todas as Pastas ficam autorizados a adotar todas as medidas necessária para “garantir a vida, a segurança e a incolumidade das pessoas e em particular dos usuários de serviços públicos, dos servidores municipais, bem como a segurança pública e a integridade do patrimônio público”.

Os responsáveis pelas pastas podem ainda determinar ou autorizar servidores a atuar em regime de home-office, ou seja, trabalhar em casa e suspender o expediente das repartições.