Omar aparece em audiência e bate boca com vereador

A audiência para apresentação das metas fiscais do 3º quadrimestre da Prefeitura de Americana terminou com discussão e bate boca nesta quarta-feira (27), na Câmara de Americana. O prefeito Omar Najar (MDB) e o vereador Gualter Amado (PRB) protagonizaram uma discussão na reunião.

Ao fim da audiência, que durou cerca de 1h30, Omar começou a rebater questões que foram levantadas pelos parlamentares. “Querem fazer demagogia falando que eu demiti médicos, eles pediram a conta porque começaram a ter que bater cartão. Outra coisa é falar que pegamos o dinheiro do DAE. Não limpamos dinheiro nenhum”, disse.

Em tom firme, o prefeito de Americana acusou os vereadores de serem coniventes com “governos passados que acabaram com a cidade” e que na audiência desta quarta queriam “aparecer” com os questionamentos ao governo municipal. Nesse momento, questionou o vereador Gualter: “o senhor era cidadão na época, porque não se levantou e foi ao MP (Ministério Público)? É uma palhaçada o que você está fazendo, você é um palhaço mesmo”, acusou. Em seguida, disse que o parlamentar deveria respondê-lo.

“Primeiramente o senhor tem que ter educação para falar, aqui não é a ‘Casa da Mãe Joana’. O senhor não pode vir aqui [na câmara] para destratar vereador”, disse Gualter.

O bate boca, então, começou e Omar chamou Gualter de “mentiroso”, “palhaço” e de “idiota”, dizendo que ele poderia ir “para o inferno”.

A reportagem do LIBERAL tentou falar com Omar ao fim da audiência, mas o chefe do Executivo disse que não falaria e que estava indo embora da câmara.

Confira a audiência da Câmara na íntegra