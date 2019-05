Omar anuncia cartão que dá 30 minutos grátis na Área Azul

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), anunciou algumas novidades em relação à Área Azul na cidade, em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (30), em seu gabinete, ao lado de Adélcio Antonini, representante da Estapar, empresa responsável pelo sistema de estacionamento rotativo no município. A principal delas é o ‘cartão inteligente’, que permite a gratuidade no estacionamento por 30 minutos a cada dia, sendo 15 de manhã e mais 15 de tarde.

O cartão tem o custo de R$ 2,50 – sendo que, ao devolvê-lo à Estapar, o usuário recebe este valor de volta – e contém todas as informações do veículo, o que tem o objetivo de facilitar o processo, já que basta o usuário colocá-lo no parquímetro cada vez que for utilizar a gratuidade, dispensando o procedimento de digitar a placa do automóvel, por exemplo. Existe uma tolerância de 5 minutos para que o usuário realize o processe solicitando a gratuidade. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“É a ampliação do benefício de 20 para 30 minutos (de gratuidade). Essa história de zona azul aí, já cansou, já está numa situação muito desagradável. E eu falei desde o princípio que a gente ia fazer e ia aprimorar, não é uma coisa definitiva e o que pode ser feito para melhorar para o usuário, a situação da cidade, nós vamos melhorar”, comentou o prefeito.

Haverá ainda cartões específicos para idosos e deficientes físicos. No caso de idosos, os 30 minutos de tolerância são somados às duas horas de gratuidade para o caso de estacionamento em vagas específicas.

Já para deficientes, o sistema dispensa até mesmo a necessidade de se inserir o cartão no parquímetro, sendo que a própria fiscalização vai identificar a condição especial do motorista de determinado veículo nestes casos. O benefício é garantido ao deficiente em qualquer vaga e não apenas nas vagas próprias.

Além disso, o usuário poderá carregar o cartão da Estapar com créditos para o uso no estacionamento, mas isso não é obrigatório para o uso da gratuidade de 30 minutos no sistema. O cartão já está disponível, mas o sistema de gratuidade ainda não foi implantado.

Vagas promocionais

Existe ainda a possibilidade de que sejam criadas vagas promocionais em dias e períodos específicos, como forma de incentivar o uso do estacionamento rotativo em áreas de grande movimento do comércio, por exemplo, mas isso depende da análise das ruas e trechos que seriam beneficiados, o que não tem prazo para acontecer.