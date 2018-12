Omar agradece pela ‘paciência’ em vídeo de Natal

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), publicou domingo, em seu perfil no Facebook, um vídeo com mensagem de final de ano agradecendo a população “pela paciência que teve conosco, com os erros e com os acertos”.

No vídeo, o prefeito citou que espera um 2019 melhor para todos e que, com as mudanças de governo, “se Deus quiser o Brasil vai sair da situação difícil que todos nós passamos”.

{{vid}}

Omar também agradeceu aos servidores (“Eu prefeito sozinho não conseguiria nada”) e aos vereadores. “Americana tem tudo para sair dessa situação que foi criada”, destacou no final de seu curto pronunciamento, de pouco mais de um minuto. Em entrevista ao LIBERAL publicada no sábado, o próprio Omar afirmou que ele, depois que assumiu como prefeito, aprendeu a ter mais paciência.

Nesta mesma entrevista dada ao LIBERAL, Omar não descartou tentar um novo mandato diante de pareceres que possui de que uma tentativa de reeleição tem amparo legal – Omar foi eleito para um mandato-tampão após a cassação do ex-prefeito Diego De Nadai (PTB), assumindo em 9 de janeiro de 2015, e depois venceu as eleições de 2016. “Vamos ver como vai ser. É cedo ainda para pensar em sucessão”, disse ao LIBERAL.