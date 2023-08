OMA recebe Planetário Digital e novos telescópios nesta quinta-feira

Novos equipamentos fazem parte da programação de anúncios e eventos do mês de aniversário de 148 anos da cidade

O OMA (Observatório Municipal de Americana) vai receber um Planetário Digital e novos telescópios nesta quinta-feira (17). A entrega será feita pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em cerimônia que acontece às 14h. Os novos equipamentos fazem parte da programação de anúncios e eventos do mês de aniversário de 148 anos da cidade.

O Planetário Digital é um instrumento ótico-mecânico-eletrônico que reproduz de forma artificial e científica, o céu com os seus astros, movimentos e posições idênticas àquelas encontradas no céu real, capaz de simular imagens do Sistema Solar, de asteroides, cometas e outros sistemas.

Novo equipamento reproduz de forma artificial e científica, o céu com os seus astros – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Além disso, o Planetário pode projetar uma infinidade de filmes e animações, em formato “fulldome”, em sua tela semiesférica de 360º, disposta no interior de um domo insuflável de 7 metros de diâmetro, capaz de comportar até 60 crianças ou 30 adultos sentados no chão. Toda a apresentação é acompanhada de narração na didática apropriada à faixa etária dos visitantes, efeitos visuais e sonoros e, em alguns casos, música clássica.

Os estudantes da rede municipal de ensino receberão aulas sobre astronomia no Planetário Digital, por meio de agendamento. O equipamento foi adquirido com a aplicação de emenda no valor de R$ 148 mil, destinada ao município pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Planetário será usado em aulas sobre astronomia da rede municipal – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Além do Planetário Digital, será feita também a entrega de dois telescópios novos para o OMA: o Reflector 200mm Celestron e o Refrator 90mm F/d 10.1 Acromático Skywatcher.

Os telescópios e seus respectivos periféricos (binóculos e lentes) foram doados por associados da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana e empresários que participaram do lançamento da 6ª Expodeps (Exposição das Empresas Prestadoras de Serviços), em agosto 2022, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

“Já temos o telescópio principal, interno, e agora contamos com um desses novos equipamentos, externo, ou seja, que pode ser levado para onde quisermos. O outro telescópio recebido nos permite observar o Sol, o que antes não conseguíamos fazer”, disse o astrônomo do OMA, Carlos H. A. Andrade.

Visitação

As visitas públicas ao OMA acontecem às quartas e sextas-feiras, em grupos alternados, a partir das 19h. Os interessados podem agendar a atividade, gratuitamente, pelo telefone (19) 3408-4800.

Por motivos de segurança, é proibido o acesso de crianças menores de 5 anos à cúpula e, na ocorrência de tempo nublado ou chuvoso, a programação é automaticamente cancelada, sendo necessário novo agendamento.

O acesso ao Observatório é pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.