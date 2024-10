Expodeps tem a 8ª edição entre esta quarta e quinta, em Americana

A 8ª edição da Expodeps (Feira das Empresas Prestadoras de Serviços) começa nesta quarta-feira (16). O evento será realizado até quinta (17), na Fidam (Feira Industrial de Americana), das 14h às 21h. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

O evento é organizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). Para este ano estão confirmadas 75 empresas em 80 estandes. Estarão presentes negócios voltados à educação, tecnologia, comunicação, marketing, finanças, energia, veículos, imóveis e incorporadoras.

Expodeps espera receber 3,5 mil visitantes na Fidam ao longo dos dois dias de feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Segundo a organização da feira, a expectativa da edição de 2024 é atrair 3,5 mil visitantes ao longo dos dois dias – no ano passado, o público rotativo foi de 2,3 mil. Reunindo prestadores de serviço e potenciais compradores, a Expodeps espera movimentar negócios de até R$ 3 milhões.

Por ser a única do País voltada ao setor de serviços, a feira faz parte do calendário oficial de eventos do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, é a maior mostra empresarial da RMC (Região Metropolitana de Campinas). De acordo com a organização, foram R$ 20 milhões em contratos gerados e 24 mil empresários presentes ao longo das edições da Expodeps.

“As empresas estão super motivadas, levando novidades e criando situações que levam o público, trazendo novidades, cada uma na sua área”, disse a coordenadora da Expodeps e primeira vice-presidente da Acia, Elza Cassitas Sferra.

“A expectativa é grande porque todos estão empenhados, unidos para dar uma nova cara para a feira, de fazer conexões e negócios”, completou.

As inscrições para a Expodeps estão disponíveis por meio de um formulário no site da Acia. No ato é necessário responder questões profissionais, como cargo que exerce.

Atendimento

Por conta da realização do evento, a Acia não estará atendendo na sede da associação, no Centro, durante quarta e quinta-feira. Todos os atendimentos serão feitos diretamente da Fidam.