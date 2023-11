Ofício tenta adiar fechamento da Receita Federal em Americana

A Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana) protocolou, na última quinta-feira (16), um ofício na agência local da Receita Federal, com destino à superintendência do órgão, solicitando o adiamento do fechamento da unidade até que o atendimento online esteja operacional.

O encerramento da agência está programado para ocorrer até abril de 2024.

Encerramento da agência está programado para ocorrer até abril de 2024 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O documento recebeu a assinatura de representantes de aproximadamente 20 entidades, incluindo associações, conselhos, câmaras municipais da região e a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

O presidente da Aescon, Adilson Rogerio do Amaral destacou que, apesar dos investimentos em tecnologia para o atendimento online, o sistema não tem operado de maneira eficaz.

A Receita Federal, por sua vez, afirmou que a decisão de manter ou fechar unidades faz parte das discussões do próximo regimento, ainda em fase de elaboração.

A instituição esclareceu que qualquer suspensão de atendimento em agências requer a publicação prévia de uma portaria oficial.

Caso a agência de Americana seja efetivamente fechada, os moradores do município, assim como de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, serão direcionados para as unidades da Receita Federal em Campinas ou Piracicaba.