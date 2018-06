Oficina ensina crianças a fazerem horta com garrafa PET

O projeto “A Horta da Lelê”, que leva o nome do livro infantil do paisagista Fagner Zanetti, promove mais uma oficina gratuita de jardinagem neste domingo, das 15h às 17h, no Parque do Tio Gága, em Americana. Na atividade, ele e sua filha Letícia, de seis anos, ensinam as crianças a transformarem uma garrafa PET em uma horta orgânica, assim como no livro publicado pela Editora Adonis. Para participar, as crianças só precisam levar uma garrafa PET e tesoura. A publicação estará à venda durante o evento.

Foto: Divulgação

O livro “A Horta da Lelê” foi lançado no fim de 2017. Na obra, o escritor visa conscientizar os pequenos leitores sobre a importância da preservação da natureza. Na história, Zanetti e sua filha encontram uma garrafa PET, e a partir disso desenvolvem uma horta sustentável. Letícia tem acompanhado os pais em todas as oficinas realizadas após o lançamento do livro, sendo uma importante defensora do meio ambiente.

“A importância do livro está em tirar um pouco a ‘criançada’ da frente do computador, celular e internet, e trazê-las para o meio ambiente, abordando a sustentabilidade, pois para a oficina ela utiliza uma garrafa pet de dois litros, e também abordo esta ideia de que ela pode criar seu próprio alimento”, explicou Zanetti ao LIBERAL, na ocasião do lançamento do livro na livraria Fnac Campinas.

ACONTECE: A oficina de jardinagem do livro “A Horta da Lelê” ocorre neste domingo, das 15h às 17h. A entrada é gratuita. O Parque do Tio Gága fica na Rua Otaviano Oladio da Silva, 219, Jardim Glória.