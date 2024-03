Oficiala de cartório de Americana joga ‘luz’ sobre as ‘Treze Almas’ da tragédia do Edifício Joelma

Os falecimentos de pessoas não identificadas pelas perícias sempre intrigaram a oficiala do Cartório de Registro Civil de Americana, Fátima Cristina Ranaldo Caldeira, que já deu várias entrevistas sobre casos no município. A curiosidade se deve ao aspecto espiritual, uma vez que esses mortos não foram procurados, o que, segundo ela, levaria a uma “sensação de abandono”.

Uma de suas entrevistas, sobre o caso do jovem desconhecido de Americana que teve o seu corpo encontrado próximo à linha do trem, em 24 de março de 1927 — e que até hoje atrai devotos em seu túmulo no Cemitério da Saudade —, ganhou repercussão nas redes sociais por meio de um grupo dedicado a contar “histórias de cemitério”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No mesmo perfil, Fátima viu uma postagem sobre os 50 anos do incêndio do Edifício Joelma (atual Edifício Praça da Bandeira), em São Paulo, e sobre as sepulturas das “Treze Almas”, no Cemitério São Pedro, também na capital paulista, que são de 13 vítimas não identificadas nas perícias dessa tragédia ocorrida em 1º de fevereiro de 1974 e na qual morreram 188 pessoas e mais de 300 ficaram feridas.

Edifício Joelma não contava com escadas de emergência ou plano de evacuação – Foto: Bombeiro Mato Grosso do Sul_Divulgação

A oficiala teve, mais uma vez, a sua curiosidade aguçada e para isso buscou matérias jornalísticas que explicassem sobre as “Treze Almas”, que têm história envolta de devoção e de lendas. Foi quando ela se deparou com uma lacuna: vários materiais relatam que essas vítimas morreram carbonizadas no incêndio, mas não apresentam documentos sobre os fatos.

Por esse motivo, Fátima solicitou ao Cartório de Registro Civil do Jardim América, em São Paulo, que as descrições dos óbitos fossem materializadas — retiradas dos livros — e fossem emitidas certidões para comprovação.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os documentos levantados serão levados à Capela das Treze Almas, que fica dentro do cemitério da capital, para que sejam expostos e disponíveis para qualquer pessoa que deseja consultar.

“É importante essa materialização dos registros, porque eles estão apenas nos livros, então somente o cartório tem acesso. A menos que alguém solicite as certidões, o que tem um custo alto”, afirmou Fátima, que pagou R$ 1.121,77 para que os dados fossem materializados.

“Tive maior facilidade para conseguir as certidões porque conhecia o caminho, mas essa é uma história pública e não é uma lenda, então esses registros precisam se popularizar. A partir do momento que essas certidões se popularizam, as pessoas podem conhecer o que realmente se tem como oficial sobre as mortes”, completou.

Apesar dos documentos confirmarem que as Treze Almas não são uma lenda, a oficiala destacou uma descoberta feita por meio dos relatos periciais: nem todas as 13 vítimas morreram carbonizadas, o que abre caminho para que seja descartado um relato, amplamente divulgado em reportagens, de que elas foram encontradas dentro de um elevador do edifício.

Um dos desconhecidos faleceu no local por choque traumático, esmagamento de crânio e múltiplas fraturas. Já outro morreu de choque traumático no Hospital das Clínicas, ou seja, chegou a ser socorrido antes de vir a óbito.

Fátima Ranaldo, responsável por cartório em Americana, com as certidões das “Treze Almas” do Edifício Joelma – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Uma hipótese é que essas pessoas podem ter pulado do prédio, como outras fizeram. É difícil saber, atualmente, como elas foram encontradas, mas se estivessem dentro do elevador, carbonizadas, a causa da morte não seria por choque traumático ou múltiplas fraturas, e nem seria levado para o Hospital das Clínicas”, apontou Fátima.

A oficiala descartou que essas vítimas possam vir a ser identificadas, mas ela acredita que os registros “colocam luz” nessa história e esclarecem que esses corpos só foram sepultados como desconhecidos porque ninguém relatou, pelo período de um mês, o desaparecimento dessas pessoas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“É um fato curioso. É como se essas 13 pessoas não tivessem família, amigos, vizinhos. Pega fogo naquele prédio, morrem 188 pessoas e 13 delas ninguém aparece, por um mês, dando falta ou dizendo que poderia estar no Joelma”, disse.

Os túmulos das Treze Almas são diariamente visitados por pessoas que fazem pedidos e buscam milagres. Algumas delas contam que é possível ouvir gritos, choros e gemidos dessas vítimas, por isso há uma tradição de se jogar água ou leite nas sepulturas — na intenção de “aliviar” as dores sentidas pelos espíritos.

No Cemitério São Pedro, na capital, as sepulturas das “Treze Almas” – Foto: Lucas Almeida/Uol

Além das mortes, o incêndio do Edifício Joelma chocou o Brasil por conta de fotos de vítimas que se jogaram pela janela do prédio para tentar se salvar. O fogo se alastrou rapidamente pelos andares do prédio, que não possuía saídas de emergência, alarmes de incêndio, extintores suficientes ou sprinklers.

O resgate foi dificultado pela falta de equipamentos adequados e pelas condições climáticas do dia, se tornando um marco na exposição da precariedade das construções da época.