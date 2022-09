Oferta de vagas de trabalho intensifica movimento no PAT de Americana

No último dia 16, mais de mil vagas de emprego foram disponibilizadas para as pessoas do município

A oferta de mais de mil vagas de trabalho, divulgada no último dia 16, intensificou o movimento no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana. Eram 1.180 oportunidades para cargos variados. Desde então, vários já foram preenchidos e vários currículos encaminhados para as empresas interessadas.

“Só depois das entrevistas e das contratações é que teremos noção de quantas oportunidades realmente foram ocupadas”, afirma Rafael de Barros, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com ele, a entrega de currículos tem sido intensa desde o dia 16, principalmente por conta da entrevista presencial de duas empresas que ofertam, juntas, 300 vagas. Até fila formou em frente ao Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), onde os candidatos estavam sendo entrevistados.

“Só nesta semana, o PAT recebeu mais de 200 currículos novos para cadastro. Isso, fora o contato telefônico para recuperação de senha on-line e informações e os currículos já cadastrados”, diz.

Na última quarta-feira, o Posto de Atendimento ao Trabalhador estava com 1.102 vagas abertas. Dessas, as funções com mais oportunidades eram operador de empilhadeira (100), vendedor (mais de 60), auxiliar de movimentação de carga (45), costureira (40) e ajudante geral (mais de 30). O PAT faz o encaminhamento dos currículos e cabe às empresas realizarem as entrevistas e contratações.