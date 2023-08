‘Odir deixou o lugar para mim no PL’, brinca Chico, de saída do PV

Embora não tenha confirmado a ida ao PL, prefeito já comentou dobradinha com o vice no PSD

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), brincou nesta terça-feira sobre a sua possível saída do PV para se filiar ao PL. O chefe do Executivo esteve no evento de apresentação do novo slogan e do calendário de obras e eventos em comemoração ao aniversário da cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No último dia 25, o vice-prefeito Odir Demarchi confirmou a mudança de legenda do PL ao PSD, a convite do amigo e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. “Odir saiu e deixou o lugar para mim no PL”, disse Chico.

O prefeito voltou a afirmar que a sua saída do PV é irreversível e é de conhecimento público, mas embora tenha comentado a possível ida ao PL, ainda não confirmou a filiação ao partido que tem no seu quadro o ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

“É uma movimentação importante. O Odir é o vice-prefeito, tem um carisma político importante na nossa cidade, foi para um partido de respeito, bem comandado. Tenho certeza de que essa dobradinha PSD-PL vai dar sorte”, ponderou Chico.

A proximidade com o PSD de Kassab foi outro trunfo comemorado por Chico, já que pretende contar com o político para trazer recursos para Americana.

“O Kassab é um amigo de longa data, de 30 anos. Entrei na vida pública pelas mãos dele, fui candidato pelas mãos dele também, então não tenho dúvidas de que é um grande líder, seja de expressão local, regional e estadual. Tenho todo respeito, carinho e gratidão a ele”, concluiu o prefeito.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A desfiliação de Chico no PV será motivada pela campanha que ele fez ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Os dois eram adversários dos petistas Fernando Haddad e Luiz Inácio Lula da Silva nos pleitos estadual e nacional, respectivamente, que tinham o apoio do PV – o partido e o PT faziam parte da mesma federação.

Portanto, o posicionamento de Chico desagradou o PV. Já o PL se apresentou ao prefeito não só pela campanha presidencial do ano passado, mas também por meio do filho e atual chefe de Gabinete, Franco Ravera Sardelli, que é presidente da sigla em Americana.