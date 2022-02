A ocupação de leitos de Covid-19 completa uma semana em queda em Americana nesta quarta-feira (16). O número de internados tem caído consecutivamente desde o último dia 9, segundo dados da prefeitura.

Atualmente, há 48 pessoas internadas na cidade, sendo 21 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 27 em enfermarias. No dia 9, havia um total de 71. O auge neste ano foi 88, em 26 de janeiro.

Show more

Nesta quarta, a cidade registrou mais uma vítima do vírus. Trata-se de um homem de 68 anos, morador do bairro Werner Plaas, sem comorbidades informadas. Ele estava internado no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e morreu em 25 de janeiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O município soma 930 óbitos por coronavírus desde o início de pandemia, bem como 35.691 casos de contaminação, dos quais 92 foram notificados nesta quarta. As informações constam em boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica.

Veja a ocupação por unidade: