Multas por cortes de árvores dobram em Americana

A cada três ocorrências envolvendo arborização em Americana, duas resultaram em multa durante o ano passado. Foram 204 ocorrências atendidas e 130 autos de infração entre janeiro e dezembro de 2018. No mesmo período de 2017, foram 220 ocorrências e 68 multas. As infrações foram diversas e envolvem podas radical e irregular, erradicação e anelamento de árvore.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, o órgão está mais rigoroso na aplicação de multas e por isso o número cresceu de um ano para outro. Ele destaca que a partir do segundo semestre de 2017 a secretaria já vem aplicando com mais rigor o Plano Municipal de Erradicação Urbana, que estabelece critérios para a poda e erradicação de árvores no município. A multa aos infratores varia de R$ 61,81 a R$ 631,86. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Não dá para ficar passando a mão na cabeça de quem está fazendo algo errado”, considera o secretário. Na sua avaliação, entre os infratores são poucos os que agem por desconhecimento. “Eles sabem que existe lei para isso, mas acreditam na impunidade. Fazem a poda irregular ou a erradicação e acham que ninguém vai perceber”, completa, defendendo a fiscalização. “Não adianta apenas discursar em favor do meio ambiente. É importante tomar medida concreta. Quando o assunto é meio ambiente não tem desculpa”.

Toda poda ou erradicação no município depende de autorização da prefeitura. O interessado precisa protocolar o pedido e aguardar. O secretário garante que a demanda reprimida – o cidadão aguardava até sete meses para ter a reivindicação atendida – já não chega a tanto. Segundo ele, o tempo de espera aproximado gira em torno de 30 dias. Nos meses de chuva, no entanto, o prazo pode ser maior. “Americana possui arborização antiga. É comum a queda de árvores nos meses de verão e aí acontece a quebra de cronograma porque retirar essas árvores é serviço emergencial”.

No ano passado foram atendidos 500 pedidos para podas e 300 para erradicação. O secretário de Meio Ambiente informa que os pedidos são agrupados por região. Árvores cujas folhas caem e entopem as calhas motivam o maior número de pedidos para erradicação, mas todas as reivindicações nessa área dependem de laudo. “Acontece da pessoa não concordar com o laudo contrário ao pedido e fazer por conta. Aí acaba multada”, observa o secretário.

A poda de árvores que alcançam os fios de alta tensão também é uma situação comum. O secretário lembra, no entanto, que a responsabilidade nesse caso é da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A pessoa faz o pedido à prefeitura, mas ele é enviado à CPFL para ser atendido.

Saiba mais:

– As podas só poderão ser efetuadas por equipes da prefeitura habilitados e treinados ou por empresas ou pessoas especializadas, cadastradas, autorizadas e com licença emitida pela UPJ (Unidade de Parques e Jardins). Os cursos de capacitação são oferecidos pela prefeitura. Em 2019 serão quatro.

– São proibidas a poda excessiva ou drástica de árvores em vias ou áreas públicas (quando mais de 40% do total da copa for aparada); a poda ornamental de árvores no calçamento público que deixe a base da copa com menos de dois metros de altura; e a poda de raízes em árvores públicas, salvo nas condições previstas no Código Civil Brasileiro.

– Ao decidir plantar uma árvore na calçada é preciso estar atento a determinados detalhes para evitar problemas no futuro. Considere o porte, características de raiz, de copa, de floração e de frutificação.