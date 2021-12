Observatório de Americana registra passagem do cometa Leonard

Com mais de 67 milhões de quilômetros de distância, corpo celeste não pôde ser identificado a olho nu

O OMA (Observatório Municipal de Americana) realizou o registro fotográfico da passagem do Cometa C/2021 A1 Leonard na noite desta terça-feira (21).

Registro foi feito na noite desta terça-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Ele estava a 67,7 milhões de quilômetros de distância, entre as constelações de Capricórnio e de Microscópio, próximo ao planeta Saturno, com uma magnitude (escala de brilho usada em Astronomia) de 9, impossível de ser identificado a olho nu.

As imagens foram feitas com uma câmera DSLR e teleobjetiva adaptada ao telescópio do OMA. O tempo de exposição de cada imagem variou entre 15 e 30 segundos.

“Embora o cometa deva ficar numa melhor posição nos próximos dias, a tendência é que ele perca brilho, dificultando os trabalhos. Além disso, o OMA está localizado numa região bastante iluminada, e esse tipo de trabalho é muito prejudicado pela poluição luminosa”, ressaltou o astrônomo Carlos H. A. Andrade.