Obras vão remover e tratar 100% do esgoto da Gruta Dainese até 2024

Zappia, vice prefeito Odir e Chico, no local da obra - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um conjunto de obras anunciado pela Prefeitura de Americana nesta terça-feira vai coletar e tratar, até o fim de 2024, 100% do esgoto que, há décadas, é despejado na Gruta Dainese. A primeira parte do serviço já começou, com investimento na casa dos R$ 10 milhões.

Os trabalhos representam, segundo o governo Chico Sardelli (PV), o início da recuperação da gruta neste mandato. O anúncio ocorreu na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Balsa, unidade que ficará responsável pelo tratamento desse esgoto.

“Acho muito coerente começar tratando aquilo que está embaixo. Numa casa, você começa pelo alicerce. Então, não adianta ter a gruta bonita se, efetivamente, ela não está saudável e curada com relação a poluição que nós temos aí”, disse Chico.

A primeira parte terá três fases e vai contemplar a margem esquerda da gruta, com previsão de conclusão em 12 meses. A primeira fase já foi iniciada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), com investimento de R$ 500 mil, e contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga na execução.

Essa etapa consiste na instalação dos coletores finais do esgoto, desde a ETE Balsa até a Avenida Florindo Cibim. Os tubos já foram adquiridos pela autarquia e estão sendo instalados.

A segunda fase seguirá com a instalação de mais coletores e emissários de esgoto na região dos bairros Jardim da Paz, Parque da Liberdade e Parque Gramado, com investimento total de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), antigo programa do governo federal, e R$ 1,3 milhão do DAE.

Por fim, na terceira fase, haverá a instalação de três EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto) em linha, com investimento de R$ 1,2 milhão do DAE.

Na segunda parte do conjunto de obras, o alvo será a margem direita do córrego, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE para tratamento dos resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações, São Roque e parte do Parque Gramado. Esse bloco ainda está em fase de elaboração do projeto.

De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Zappia, as obras vão abranger o esgoto gerado por pelo menos 10 mil residências, com 2 mil metros de rede.

Planos

A administração municipal também tem outros planos para a gruta. Conforme o LIBERAL noticiou em março, um projeto desenvolvido pelo Executivo visa transformar a Gruta Dainese numa referência turística, com atrações como teleférico, ponte pênsil, mirante e concha acústica.

A prefeitura está em busca de apoio financeiro do governo federal para a realização dessa obra e, segundo Chico, chegou a articular um repasse de R$ 24 milhões a R$ 40 milhões com o Ministério do Meio Ambiente, quando o ministro ainda era Ricardo Salles.

No entanto, a exoneração de Salles – ele deixou o cargo em junho de 2021 – e o atual período eleitoral travaram as negociações, de acordo com o prefeito. “Falo todos os dias com Brasília no intuito de poder cumprir esse papel e buscar esse investimento”, afirmou Chico.