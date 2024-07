Obras para implantação de ciclovia no Terramérica, em Americana, têm início   

Obra faz parte de um investimento total de R$ 577 milhões - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

As obras para implantação da ciclovia na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Terramérica, em Americana, foram iniciadas. O trecho exclusivo para bicicletas tomará o espaço do canteiro central de uma das principais vias do bairro.

A ciclovia abrange o trecho entre a Rua Luiz Miante e a Avenida Gioconda Cibin, também no Terramérica. O dispositivo terá 800 metros de extensão, com 2,4 m de largura.

O local já possui uma ciclofaixa, que continuará existindo apesar da implantação da ciclovia, de acordo com a Prefeitura de Americana. A administração apontou que cada uma tem um tipo diferente de uso.

“A ciclofaixa vai ser exclusiva para treinamento e a ciclovia será utilizada por quem está passeando, utilizando a bicicleta como meio de transporte ou outras atividades”, trouxe nota da prefeitura.

A obra faz parte de um investimento total de R$ 577.122,84, sendo R$ 481.104 destinados pelo deputado federal Alencar Braga (PT), sob intermédio da vereadora Professora Juliana (PT), e R$ 96.018,84 de contrapartida da prefeitura.

O convênio também prevê a implantação de travessias de pedestres (rebaixamentos de guias e construção de rampas acessíveis e sinalização viária) em 16 cruzamentos das avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade, Giaconda Cibim, Cillos e Castelhanos e construção de calçada em piso de concreto entre a Rua Benaiah e a Rua Alice Moro Misson.