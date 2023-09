Obras interrompem abastecimento e moradores criticam Prefeitura de Americana

Desabastecimento, de acordo com a prefeitura, ocorre por conta de obras de melhorias na rede

Moradora da Rua dos Antúrios, Jardim São Pedro, afirmou que a interrupção no abastecimento começou na última sexta-feira (1º) - Foto: Claudeci Junior - Liberal

Moradores do Jardim São Pedro e da Cidade Jardim, em Americana, reclamam por mais uma vez estarem sem água nas torneiras. O desabastecimento, de acordo com a prefeitura, ocorre por conta de obras de melhorias na rede.

Segundo a aposentada Luiza Oliveira, de 70 anos, moradora da Rua dos Antúrios, no Jardim São Pedro, a interrupção no abastecimento começou na última sexta-feira (1º) e, nesta segunda acabou a água da caixa.

“O DAE [Departamento de Água e Esgoto] diz que está trocando os registros, mas mais uma vez não fez nenhum informativo para a população se precaver”, desabafou.

A aposentada disse que ela e os familiares recorreram aos parentes para tomar banho e buscaram água em um poço de um bairro vizinho para ao menos cozinhar. “O problema maior é a higiene.”

A autônoma Kenia Cristina Licio, de 48 anos, está revoltada. “Neste domingo, com o calor que está fazendo, ficamos sem água até meia-noite. E hoje [manhã desta segunda] já tinha acabado de novo. Estou lavando as louças na pia do banheiro por conta da água da caixa. Vou trabalhar sem tomar banho.”

RESPOSTA

A prefeitura informou que a falta de água nos bairros foi informada no site da administração na última sexta. Apesar do relato de que o desabastecimento teve início na sexta, a administração afirmou que o serviço começou neste domingo, mas em razão da forte chuva, precisou ser finalizado nesta segunda, sendo necessário o fechamento do sistema de abastecimento.

“O bombeamento foi retomado hoje [nesta segunda], por volta das 15h30, e o abastecimento já está sendo normalizado”.