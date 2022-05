Obras do Programa ‘Água na Torneira’ chegam ao São Vito e ao Jardim São Paulo

No total, serão trocados 34 km de rede nos dois bairros ao custo de R$ 10 milhões

A nova etapa das obras do Programa “Água na Torneira” começou nesta quinta-feira (19) nos bairros Jardim São Vito e Jardim São Paulo, em Americana.

Com o investimento de quase R$ 10 milhões, serão trocados 19 km de tubulações e encanamentos no São Vito e cerca de 15 km no Jardim São Paulo.

Prefeito Chico Sardelli acompanhou o início das obras – Foto: Marlon Oliveira / Prefeitura de Americana

O recurso é proveniente de convênio firmado com a Caixa Econômica Federal por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) voltado ao setor público.

Durante a cerimônia que marcou o início das obras, o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) Carlos Cesar Gimenez Zappia disse que o problema de abastecimento ocorre devido a obstrução da rede.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com ele, as redes de ferro estão sendo substituídas por PAV, um material mais fácil de ser trabalhado e tecnológico. “Com isso, a população desses bairros vai parar de ter problema de falta de água”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.