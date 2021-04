Obras do DAE provocam transtornos no Parque da Liberdade

Srviço executado causou uma série de transtornos na via - Foto: Divulgação

Moradores do Parque da Liberdade, em Americana, têm reclamado de obras realizadas pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), na Rua Serra do Espigão Mestre. A intervenção que já dura mais de um mês vem trazendo alguns problemas.

Segundo uma moradora, que não quis se identificar, o serviço executado causou uma série de transtornos na via, como afundamento de trecho das calçadas e do asfalto, o que provocou acúmulo de água.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com os moradores, a obra, que consiste na troca de tubulações, chegou a ficar vários dias parada. “Já faz mais de um mês que estão quebrando a rua. Estragaram a calçada e o asfalto. A via está horrível, é um trabalho mal feito”, afirmou.

Segundo a autarquia, as obras seguem em andamento e a previsão de término é de aproximadamente 30 dias. Após a conclusão, o DAE afirmou que fará os reparos de asfalto, guias e calçadas que foram danificadas. Heitor Carvalho

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.