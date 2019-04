Obras de reforma nas ETAs já atingem o terceiro decantador

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana já iniciou a reforma do terceiro decantador do sistema de abastecimento de água, que está passando por reformas e atualização técnica desde janeiro, na Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA) 1 e 2. A recuperação do sistema de decantação está abrangendo, nesta etapa, o decantador 1 da ETA 2.

Os trabalhos de desmontagem do tanque de decantação começaram na semana passada e a previsão é concluir o serviço em 45 dias, segundo o diretor geral do DAE, Carlos Cesar Gimenes Zappia. Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

Os dois decantadores da ETA 1 já foram reformados e estão em operação. Mais dois decantadores da ETA 2 também passarão por reformas. As unidades são responsáveis por parte do tratamento da água. O investimento é de R$ 2,5 milhões e a obra será concluída ainda neste semestre.

A reforma nas ETAs vai melhorar o processo de clarificação do tratamento de água e aumentar a capacidade e a distribuição, que passará dos atuais 900 litros de água tratada por segundo para 1050 litros por segundo. A ETA 1 existe desde o final da década de 50 e os equipamentos mais novos datam do início da década de 70.

O prefeito de Americana, Omar Najar ressalta a importância e a responsabilidade do município em garantir a qualidade dos serviços e do abastecimento à população.

“Estamos entregando o sistema de abastecimento totalmente reformado, uma conquista para o município que não teve investimentos nessa área por mais de 40 anos. Vamos garantir o abastecimento de qualidade por mais uns 20, 30 anos”, destacou o prefeito.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.