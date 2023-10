O atraso nas obras de reforma da Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo, em Americana, tem deixado moradores e comerciantes insatisfeitos.

A prefeitura, que já fez um aditamento ao contrato, acionou neste mês a Secretaria de Negócios Jurídicos e ameaçou convocar a segunda colocada no processo licitatório para que a revitalização possa ser concluída.

Moradores colocaram cartazes de revolta em painel com prazo da obra – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A obra consiste em novo calçamento, reforma do coreto com revisão do telhado, troca do forro e pintura, obras de acessibilidade, novos bancos e instalação de lixeiras.

O investimento é de R$ 286.288,23, proveniente do governo do Estado, com contrapartida do município de R$ 25.472,21.

O contrato com a empresa Arcon Engenharia e Serviços Ltda., de Hortolândia, foi assinado em 10 de maio de 2023.

O primeiro prazo para conclusão da obra era agosto, mas por conta do atraso foi feito um aditamento, no início deste mês, que mudou o término para 12 de outubro.

O novo prazo, porém, novamente não foi cumprido. O LIBERAL esteve no local nesta semana e constatou que as ações estavam paralisadas, com várias intervenções inacabadas.

Devido à falta de calçamento, a enxurrada levou terra para casas da Rua das Figueiras, em frente ao local.

Em uma placa na qual o governo do Estado anuncia as obras, moradores colaram papéis escritos “vergonha” e “com essa obra parada será que vai concluir no prazo?.”

Resposta

A Prefeitura de Americana informou que, devido ao não cumprimento do prazo da obra e à qualidade dos serviços executados, a Arcon foi notificada, mas não se manifestou. Foi acionado o jurídico para notificação e aplicação das penalidades, conforme o contrato.

Segundo o Executivo, posteriormente será convocada a segunda colocada do processo licitatório para a realização das obras.

Já a Arcon negou que as obras estejam paralisadas e disse que o contrato está vigente, com trabalhadores no local, sendo que o prazo será cumprido, salvo motivos de força maior.

Caso reparos sejam necessários, a empresa disse que irá realizá-los até a data da entrega definitiva.

Segundo o aditamento, essa data já passou.