Obras de interligações atingem 70% de execução

As obras das novas interligações na rede de água da região da Vila Santa Catarina já atingiram 70% de execução, segundo o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Os trabalhos começaram no dia 29 de outubro e devem ser concluídos até o final do mês de novembro.

Foto: Susy Coutinho / Prefeitura de Americana

A Divisão de Projetos do DAE informou que serão 17 pontos que irão interligar a rede nova, em substituição às tubulações antigas.

O trabalho de substituição de 11 quilômetros redes antigas de ferro fundido e fibrocimento por PEAD (Polietileno de Alta Densidade), material mais resistente, vem sendo realizado desde março na região dos bairros Jardim São Pedro, Vila Medon, Vila Pavan e Santa Catarina. O investimento é de R$ 2,6 milhões.

Para a execução das novas interligações, o abastecimento de água na região do R3 – Reservatório Santa Catarina vem sendo interrompido neste período das obras, podendo afetar os bairros na região da Vila Santa Catarina e adjacências.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.