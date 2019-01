Obras avançam no Residencial Jardim dos Lírios

As obras para a construção de 300 apartamentos no Residencial Jardim dos Lírios, na Rua Uirapuru, no Jardim Recanto, estão adiantadas e já atingiram 46% de execução. Anunciado em maio de 2017 pelo prefeito Omar Najar, o empreendimento está sendo realizado por meio de Parceria Público Privada (PPP) e atenderá exclusivamente as famílias inscritas no Cadastro Habitacional de Americana, segundo informou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione.

“O empreendimento está com as obras bastante adiantadas perante o cronograma da Caixa Econômica Federal, está atendendo a demanda habitacional do município e, desde o início, o prefeito Omar Najar solicitou aos empreendedores que entreguem as unidades totalmente acabadas, com piso cerâmico em todos os cômodos para atender plenamente as famílias”, disse o secretário de Habitação. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Ao todo, serão 19 blocos (18 blocos com 4 pavimentos e 1 bloco com três pavimentos) e cada pavimento com quatro apartamentos. Segundo o engenheiro responsável pela obra, Denis Jardim Santana, alguns blocos já estão recebendo revestimento interno em gesso e as cerâmicas, além da parte elétrica, hidráulica e janelas.

“A expectativa é entregar o residencial no final deste ano. São mais de 170 trabalhadores e 12 empreiteiras. A obra está movimentando a mão de obra e fornecedores de Americana e região”, explicou o engenheiro.

O empreendimento é financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1,5, com parceria do programa municipal Pró-Moradia Social, e está sendo construído pelas empresas Múltipla Construtora e Labutare Construtora. Essa faixa do programa atende principalmente famílias com renda bruta de até R$ 2,6 mil mensais, com subsídios que podem chegar até R$ 42,2 mil. A unidade terá 49 metros quadrados e o custo de R$ 133 mil.

Mais unidades estão sendo construídas na cidade através de PPP. Prosseguem as obras de construção do Residencial Jardim da Balsa, projeto de interesse social que também está sendo oferecido aos inscritos no cadastro da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana. As obras começaram em novembro do ano passado com previsão de entrega das unidades até o final de 2020.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.