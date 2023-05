Obra vai interditar trecho da Fernando Camargo e pode afetar abastecimento de água

Autarquia fará interligação da subadutora - Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

A Rua Fernando Camargo, no trecho entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Benjamin Constant, ficará interditada nos dois sentidos no próximo sábado e domingo, dias 27 e 28, por conta de obras do DAE (Departamento de Água e Esgoto). O serviço também poderá afetar o abastecimento de água.

A autarquia fará nesses dois dias a interligação da nova subadutora do R3 (Centro de Reservação Santa Catarina) com a subadutora que vem da ETA (Estação de Tratamento de Água).

No domingo, devido às obras, haverá uma redução de pressão nas regiões abastecidas pelo R3, entre meio-dia e 18h. O abastecimento poderá ficar prejudicado nas regiões dos bairros Santa Catarina, São Pedro, Nova Americana, Briedes, Conserva, Jardim São Paulo, Vila Medon, Cidade Jardim, Mathiensen, Lírios, Novo Mundo, Parque Universitário, São José e Terramérica.

A obra contempla 1,5 mil metros de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento, e vai beneficiar cerca de 23 mil pessoas com garantia de abastecimento de água durante pelo menos 15 anos. As informações são da prefeitura.