Obra que corta gruta vira alvo de inquérito do MP

O Ministério Público instaurou inquérito civil para investigar as obras para prolongamento da Rua Florindo Cibin no trecho que corta a Gruta Dainese, em Americana. A ação atende representação feita a partir de matérias publicadas pelo LIBERAL denunciando o início da obra antes do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) emitir a outorga.

O promotor do Meio Ambiente, Ivan Carneiro Castanheiro, recomendou à prefeitura que paralise a obra de imediato caso não tenha a outorga. O inquérito foi aberto na última quarta-feira concedendo prazo de 72 horas para o município apresentar a documentação que comprove a regularidade do projeto.

O prazo venceu na segunda-feira. Ontem, no final da tarde, a prefeitura disse por meio de nota que solicitou uma prorrogação (não informou de quanto tempo) e que está “encaminhando ao promotor todas as documentações necessárias para a realização da obra”.

A obra consiste no prolongamento da Rua Florindo Cibin, ligando os bairros Morada do Sol e Parque da Liberdade. O novo trecho possui cerca de 600 metros, atravessa a Gruta Dainese e o córrego existente na área. Para transpor o curso d´água é necessária outorga do DAEE.

MEIO AMBIENTE. O promotor justifica o inquérito considerando a possibilidade de riscos de danos irreparáveis ao meio ambiente caso a obra aconteça sem a outorga. Fiscais do DAEE fiscalizaram e confirmaram que para transpor o córrego é necessária autorização. As aduelas de concreto que serão utilizadas pela prefeitura estão na área da gruta, mas ainda não foram colocadas.

Elas serão instaladas em dois trechos da gruta. Um deles no córrego e outro na área de mata para permitir a passagem de animais de um lado a outro.

A obra é polêmica. A prefeitura argumenta que ela é necessária para o sistema viário do município, já que vai encurtar o caminho entre as duas regiões da cidade e desafogar o trânsito na Avenida da Amizade.

A Associação Cultural, Ambiental e Educacional de Proteção do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável “Amigos da Gruta” argumenta que a ação afeta recursos hídricos, a fauna e a flora da gruta e defende a duplicação da Avenida São Jerônimo como alternativa ao sistema viário.