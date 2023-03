Obra para evitar enchente é estimada entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões

A obra para conter enchentes na Avenida da Saúde, em Americana, tem custo estimado entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões, segundo o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

De acordo com ele, o projeto está próximo de ser concluído pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e o prefeito Chico Sardelli (PV) tem se articulado em busca do recurso necessário. “Se Deus quiser, no nosso governo, a gente inicia essa obra”, disse.

Conforme o LIBERAL já noticiou, o Executivo pretende fazer um canal aberto no canteiro central da via, a exemplo da Avenida Brasil, além de um piscinão nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

“Onde hoje está canalizado, acaba tendo interferência de sujeira, vai cada vez entupindo mais. Com ele aberto, você tem a possibilidade de sempre estar limpando e um pouco mais de vazão de água”, afirmou Odir, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ele destacou a necessidade da realização dessa obra, devido aos problemas que ocorrem na Avenida da Saúde quando chove. “É uma coisa que a gente tem de resolver. A gente sabe que é um problema que vem ao longo do tempo”, comentou.