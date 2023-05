Obra na região do Portal de Americana deve acabar entre julho e agosto

Serviço começou em outubro do ano passado, com investimento de R$ 4,1 milhões, valor proveniente de crédito por meio do Desenvolve SP

Com a reforma, as rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte deixam de existir, e a via passará a ser reta - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A obra viária realizada na região do portal de Americana deve terminar entre o final de julho e o início de agosto, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Vai ficar um local seguro para trânsito dos pedestres, para trânsito dos carros também”, disse o secretário nesta terça, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O serviço começou em outubro do ano passado, com investimento de R$ 4,1 milhões, proveniente de crédito do Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

Com a reforma, as rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte deixam de existir, e a via passará a ser reta. Os retornos passarão a ser feitos pelas ruas paralelas, com o auxílio de semáforos e novos acessos.

“Para quem entra e sai [da cidade], é um retão. Só vai ter o tempo de parada do semáforo”, disse Adriano.