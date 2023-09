Obra na Fernando de Camargo deve ser concluída na sexta

As obras de melhoria na rede de água na Rua Fernando Camargo, no trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Benjamin Constant, sentido Centro, em Americana, devem ser concluídas na próxima sexta-feira (8).

Por conta desse trabalho, alguns bairros de Americana estão novamente sem água, alguns desde a última sexta-feira, casos do Jardim São Pedro, Cidade Jardim e Parque Universitário.

DAE disse que obra é necessária para instalação de blocos de ancoragem – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a intervenção foi necessária para instalação de blocos de ancoragem e dois registros a fim de finalizar as obras de reforço da subadutora que parte do novo Centro de Reservação do Santa Catarina.

“Num sistema de água onde há bombeamento é preciso criar pontos de apoio, que são os blocos de ancoragem. A adutora em questão teve uma nova conexão e duas derivações, e o bloco de ancoragem vai suportar o impacto da água nessas curvas dentro da tubulação”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Em nota, a prefeitura informou na tarde desta terça-feira que as obras seguem o cronograma, podendo ser finalizadas antes de sexta, se a previsão do tempo colaborar.

Quanto ao abastecimento, a administração disse que está sendo normalizado, mas algumas regiões mais altas ainda podem sofrer com a falta de água. A normalização definitiva ocorreria na madrugada desta quarta (6).