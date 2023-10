Obra na Avenida Cillos, em Americana, deve terminar em até 12 dias

Serviços têm bloqueado parte da via e prejudicado o trânsito - Foto: Gustavo Gomiero_Prefeitura de Americana_26_09_2023

A obra de interligação da nova subadutora, na Avenida Cillos, com o tanque do reservatório de água da Vila Santa Catarina, em Americana, deve terminar em até 12 dias úteis, segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Porém, a autarquia destacou que o prazo pode aumentar devido a intercorrências ou chuvas.

Os serviços têm bloqueado parte da via e prejudicado o trânsito. Nesta quarta-feira (4), o LIBERAL constatou que motoristas que vêm de bairros como Cidade Jardim, Terramérica e Parque Universitário, sentido Centro, precisam desviar da obra por meio das ruas Dr. Angelino Sanches e das Tâmaras, ambas no São Pedro.

Além disso, moradores dos bairros Terramérica, Parque Universitário e Cidade Jardim enviaram ao LIBERAL reclamações sobre falta de água – que chegaria às torneiras apenas de madrugada.

O DAE esclareceu que essas reclamações são pontuais e os problemas no abastecimento não têm relação com as obras, mas sim, com o alto consumo na última semana em razão das altas temperaturas.