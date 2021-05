Obra interdita viaduto na Rodovia Anhanguera, em Americana

Recuperação de pavimento em viaduto do quilômetro 128, na altura do Zanaga, será feita entre 22h e 5h nesta quinta e também na sexta-feira

A CCR AutoBAn, concessionária responsável pela rodovia Anhanguera (SP-330), comunicou nesta quinta-feira (6) que uma obra que vai interditar viaduto de trecho da rodovia, em Americana. O reparo será feito nas noites desta quinta e sexta-feira (7), das 22h às 5h.

Concessionária aponta trecho da obra no viaduto e rota alternativa – Foto: Reprodução

A concessionária vai realizar obra de recuperação de pavimento em viaduto do trevo do quilômetro 128 da Anhanguera, na altura do bairro Antônio Zanaga.

A orientação da CCR é de atenção aos motoristas para as rotas alternativas. A concessionário aponta que os condutores devem utilizar o trevo do quilômetro 125 da Anhanguera, que passou por reparo semelhante em janeiro.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a CCR AutoBAn e a Polícia Militar Rodoviária reforçarão a sinalização de obra no local, visando dar mais segurança aos usuários da rodovia.

Mais informações podem ser obtidas por meio do Disque CCR AutoBAn: 0800 055 55 50, no site da Concessionária – www.autoban.com.br – ou no aplicativo CCR Rodovias, disponível para smartphones com sistemas operacionais IOS ou Android.