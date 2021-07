Obra inacabada do DAE gera queixas

Buraco na Rua Pernambuco foi aberto no dia 11 de julho, na calçada, mas até agora não houve o conserto

Uma obra não concluída do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, na Rua Pernambuco, na altura do número 1656, na Vila Nossa Senhora de Fátima, tem gerado reclamações e insatisfação por parte dos moradores da região.

Segundo eles, durante o reparo de um vazamento realizado no domingo, dia 11, a autarquia abriu buracos em duas calçadas que não foram fechados. A construtora e corretora Mariana Nilton Manibrami, de 33 anos, teve sua calçada danificada e alegou que o próprio DAE disse que a responsabilidade do conserto seria deles.

Durante o serviço, a autarquia justificou que o problema estava no hidrômetro antigo das casas. “Eles quebraram a minha calçada, a do meu vizinho, não mexeram no nosso hidrômetro e o buraco está até hoje”, disse.

A Prefeitura de Americana informou que nos registros do DAE o serviço está apontado como realizado na rua e não na calçada, mas que uma equipe será enviada para vistoriar o local.

