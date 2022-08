Obra em quadra do Centro Cívico multiplica problemas

Quadra de ginástica ainda sofre com as mesmas situações anteriores à reforma; aparelhos estragaram

Reformada numa obra concluída com seis meses de atraso, a quadra de ginástica do Centro Cívico, em Americana, teve seus problemas multiplicados após o serviço, conforme relatos.

Até o início dos trabalhos, em setembro em 2021, o espaço, dentro de um ginásio, sofria com goteiras, invasão de vândalos e aparição de pombos. A obra, no entanto, não resolveu essas situações, de acordo com o atleta Renan Rodrigues de Souza, de 36 anos.

Ele contou que, na verdade, outros problemas surgiram depois da reforma, finalizada em junho deste ano – o prazo inicial era até dezembro de 2021. Segundo Renan, parte dos equipamentos estragou durante o serviço.

Parte dos materiais do ginásio no Centro Cívico estragaram – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Conforme o LIBERAL noticiou em abril, havia materiais amontoados nas laterais da quadra de handebol, localizada ao lado, que eram atingidos pela chuva que entra no ginásio devido a problemas estruturais.

Houve danos na rede da cama elástica, que precisou ser remendada; em colchões, que estão esfarelando; em placas do solo, que perderam molas e quebraram; e na caixa de salto, que rasgou na parte de cima.

Renan disse que não há mais condições de atletas de nível avançado usarem as placas de solo danificadas. “Nunca foi nada de ponta, mas a gente tinha. Agora, com esse tempo parado, parte dos equipamentos se deteriorou.”

Caixa de salto está rasgada, o que atrapalha atletas – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

De acordo com o atleta, a maioria dos materiais foi comprada com dinheiro de pais, alunos e professores ou por meio de ações como rifas e vaquinhas.

“Algum equipamento que seja mais urgente a gente vai ver se consegue comprar, mas são coisas caras. Um colchão, por exemplo, dos maiores, custa R$ 4 mil”, afirma.

Ele citou que, após a obra, o local também passou a ter problemas no sistema elétrico. A maioria das lâmpadas não está funcionando. Neste mês, inclusive, um ventilador chegou a pegar fogo.

NOTIFICAÇÃO. Em nota, a Secretaria de Esportes comunicou que “a Secretaria de Obras esteve no local e já notificou a empresa responsável para resolver o problema no telhado.”

A pasta informou, ainda, que “foi feita cotação para a manutenção” da iluminação e apontou que “os equipamentos de ginástica não foram contemplados pela reforma.”

A obra custou R$ 297 mil e contemplou revisão geral do telhado, substituição de telhas e da estrutura da área coberta, instalação de gradil de ferro perfilado, pintura das paredes internas e da estrutura metálica, e instalação de piso cimentado.