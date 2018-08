Obra em escola infantil preocupa pais

A obra de uma rampa de acessibilidade – iniciada em julho pela Prefeitura de Americana – na Escola Municipal de Educação Infantil Jonas Correa de Arruda Filho, localizada na Vila Margarida, tem preocupado os pais de alunos da unidade. Segundo os relatos, a construção não foi concluída durante as férias das crianças, que agora convivem com terra e entulho.

Foto: Divulgação

De acordo com a mãe de um estudante, que preferiu não ter o nome divulgado, a escola tem um aluno cadeirante e outro que necessita de andador. A rampa liga o pátio à quadra da unidade. “Deixaram uma bagunça lá e até uma caçamba de entulho. As crianças ficam brincando no meio da bagunça”, relatou.

A prefeitura afirmou que a empresa responsável está providenciando material para o término, previsto para meados de setembro. “A reforma feita na escola segue o projeto elaborado pela UDFU (Unidade de Desenvolvimento Físico-Urbanístico) da prefeitura e acompanhada pela Secretaria de Obras. A obra não prejudica a participação do aluno em sala de aula”, trouxe nota da assessoria de imprensa.

LIBERAL NAS RUAS

Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp (19) 99271-2364.