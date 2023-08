Obra do portal será entregue no dia 24 de agosto, diz Prefeitura de Americana

Obras do portal, na Avenida Antonio Pinto Duarte - Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A remodelação viária do portal de entrada de Americana, na Avenida Antonio Pinto Duarte, será entregue no dia 24 de agosto. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1º), durante coletiva de imprensa.

Orçada em R$ 4,2 milhões pela Prefeitura de Americana, a obra vai acabar com as rotatórias e colocar semáforos no lugar.

O trecho é alvo de críticas pela dificuldade que motoristas têm de cruzar a avenida e acessar vias que levam à Rodovia Anhanguera (SP-330) ou à região central.

A prefeitura espera, com essas mudanças, melhorar a fluidez do trânsito nessa localidade, onde há frequentes acidentes.

A remodelação inclui instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento das avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

Além da entrega da obra do portal, a prefeitura também promete inaugurar no mesmo dia o letreiro turístico no local, que receberá o evento Roteiro Gastronômico, entre os dias 25 e 27 deste mês, para comemorar o aniversário da cidade.

Na Avenida Antonio Pinto Duarte, o nome de Americana terá três tons de azul e valorizará, ainda mais, as obras de remodelação viária que estão sendo realizadas no portal da cidade e que deverão ser entregues em breve.

O anúncio da data de entrega das obras do portal foi realizado nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa chamada pela prefeitura para a divulgação de eventos e inaugurações no mês de aniversário de Americana.

Veja a lista das principais obras e eventos divulgada à imprensa:

5 de agosto (sábado)

“Prefeitura Na Área”, no São Luiz, com entrega da revitalização da praça do bairro

12 de agosto (sábado)

Entrega do mural Americana 148, no Mercado Municipal

17 de agosto (quinta-feira)

Inauguração do Planetário Digital do OMA (Observatório Municipal de Americana)

19 de agosto (sábado)

Entrega da ciclovia do Jardim Terramérica

19 de agosto (sábado)

Inauguração da Praça Catharina Boschiero Frezzarin, construída no bairro São José

21 de agosto (segunda-feira)

Entrega do Centro de Especialidades Odontológicas

22 de agosto (terça-feira)

Entrega da reforma da Emei (Escola Municipal de Ensino Infantil) Ceci, no Jardim Brasília

24 de agosto (quinta-feira)

Inauguração da remodelação viária do portal e entrega do letreiro turístico

25 a 27 de agosto (sexta a domingo)

1ª Exposição Agricultura Urbana, na Exposição de Orquídeas

25 a 27 de agosto (sexta a domingo)

Roteiro Gastronômico, no portal

31 de agosto (quinta-feira)

Inauguração do reservatório do Jardim Ipiranga