Obra do DAE no São Vito gera reclamações de moradores

Moradores cobram maior organização da autarquia - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Moradores do São Vito, em Americana, reclamam da poeira causada por uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) há pelo menos dez dias, em diversas ruas do bairro, e pedem pela lavagem das vias para amenizar o problema.

A aposentada Marlene Teixeira Alves, 67, mora na Rua Arthur Worschec e relatou ao LIBERAL, nesta quinta, que as equipes da autarquia estão trocando toda a tubulação do bairro, mas que ao invés de tamparem os buracos e limparem, deixam abertos.

“É uma má organização. A gente entende que precisa fazer o serviço, mas não desta forma. O tempo já está seco e ainda tem essa terra que sobe quando os carros passam. Temos que deixar a casa fechada o tempo todo e, mesmo assim, entra terra”, explicou a aposentada, que tentou registrar uma reclamação oficial no site do DAE, sem sucesso.

Márcia Fortunato, 40, cuida da mãe que mora na Rua George Moutram e disse que todos os vizinhos estão sofrendo com a terra vermelha da obra. “Não é possível que o prefeito não vai fazer nada. Eu acho que deveria ir jogando água para tirar essa terra, porque está demais, está todo mundo reclamando. Aqui estamos usando soro fisiológico, ficamos com a casa fechada e passamos pano o tempo inteiro”, completou.

RESPOSTA. O DAE foi questionado sobre o problema e explicou que o bairro está recebendo obras do Programa Água na Torneira, com a troca completa da rede do bairro, modernizando o abastecimento no local. “O trabalho é finalizado com a pavimentação e é preciso aguardar o prazo de cada etapa para isso. Nenhuma rua é lavada após obras, uma vez que esta medida ocasiona o desperdício de água”, trouxe nota.

MANUTENÇÕES. O DAE divulgou nesta quinta o balanço dos serviços de reparos e manutenções finalizados pela autarquia entre 27 de junho e o último dia 3. Neste período foram concluídas 1.194 ordens de serviço.