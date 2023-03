Obra do DAE abre buracos em asfalto novo no Jardim São Paulo

Uma obra realizada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) abriu buracos no asfalto novo do Jardim São Paulo, em Americana. Os trechos passaram por recapamento em fevereiro.

As aberturas eram necessárias para a interligação da rede de água instalada no bairro em 2022 e já estavam na programação. Mesmo assim, houve recapeamento nos pontos que seriam abertos.

Aberturas eram necessárias para interligação da rede de água instalada em 2022 e estavam programadas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O vereador Gualter Amado (Republicanos) reclamou da situação em vídeo publicado nas redes sociais, durante vistoria no local, nesta quarta-feira. “A falta de planejamento do município de Americana é inacreditável. Inacreditável, não. É inadmissível”, afirmou.

O LIBERAL também esteve no local e constatou três pontos de recorte, todos em esquinas da Rua dos Salgueiros. Um quarto ponto também seria aberto. As obras são realizadas por uma empresa terceirizada.

“Foi recapeado esses dias. E, em menos de 15 dias, já está tudo com buraco de novo nas ruas. Isso não é certo”, criticou o autônomo Sérgio Rocha, de 47 anos. “Falta de organização e planejamento, porque acabou de fazer o asfalto, recapearam, e já está esburacando de novo”, acrescentou.

Em nota, o DAE comunicou que o asfalto será refeito e apontou que as aberturas ocorreram na área de escape do recapeamento, próximo ao serjetão. “A empresa que fez a abertura irá refazer o pavimento nos trechos, com a mesma qualidade e o mesmo nível do recapeamento realizado”, ressaltou.

O recape do Jardim São Paulo teve início em 13 de fevereiro e contempla as ruas Fonte da Saudade, dos Salgueiros, dos Bambus, das Figueiras, das Palmeiras, dos Ipês, dos Jacarandás e das Paineiras. O investimento é de R$ 4,1 milhões, recurso proveniente de linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).