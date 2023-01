Obra do CCZ continua no papel 8 meses após anúncio de risco de desabamento

Prefeitura de Americana tenta a liberação de uma verba de R$ 500 mil por parte do Governo de São Paulo

Oito meses após o laudo que apontava risco de desabamento, a sede do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana segue do mesmo jeito, sem a reforma projetada pela prefeitura.

Em maio do ano passado, a Defesa Civil atestou que o prédio do setor administrativo poderia desabar. De acordo com o órgão, a casa possui trincas “profundas” em todos os cômodos e, quando chove, entra água por todo lado.

Na sequência, a prefeitura informou que, mesmo antes dessas constatações, já havia uma obra planejada para o CCZ, orçada em R$ 1,5 milhão.

Em maio do ano passado, Defesa Civil atestou que o prédio poderia desabar – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Para realizá-la, a administração tenta a liberação de uma verba de R$ 500 mil por parte do Governo de São Paulo, recurso oriundo de uma emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Bruno Lima (PP).

A liberação depende apenas de uma mudança no objeto do repasse, procedimento que cabe ao Estado. Isso porque a emenda tinha sido indicada para a obra abandonada da UBS (Unidade Básica de Saúde) Nielsen Ville, que, por conta de pendências antigas, não pode receber intervenções.

Na última sexta, a prefeitura comunicou que ainda aguardava um posicionamento do governo estadual sobre o assunto, “considerando a recente mudança político-administrativa”.

A Secretaria de Convênios apontou que o projeto arquitetônico está pronto. Falta apenas a conclusão dos projetos hidráulico e elétrico.

Enquanto não há a reforma, a Defesa Civil tem realizado vistorias periódicas no local, segundo o coordenador do órgão, João Miletta, que esteve no CCZ pela última vez na sexta passada. “Continua a mesma coisa. Não piorou nada”.