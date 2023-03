Obra de UBS abandonada causa medo em moradores na Mathiensen

Uma obra abandonada há anos tem causado preocupação em moradores da Mathiensen, em Americana. Planejado para abrigar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) na esquina das ruas dos Bem-Te-Vis e das Garças, o local se tornou ponto de consumo de drogas e prostituição, de acordo com pessoas que moram na região.

A reportagem do LIBERAL visitou a obra e confirmou que há sujeira e objetos abandonados. Uma idosa que reside perto e não quis se identificar relata que o medo toma conta dos moradores, que evitam sair de casa à noite.

Prédio fica na esquina das ruas dos Bem-Te-Vis e das Garças – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Nós somos todos da terceira idade, os vizinhos. Já faz mais de 20 anos que moro aqui e nunca tivemos tantos problemas como hoje, não temos mais coragem de sair à noite com o carro, nem a pé.”

Os problemas no espaço têm aumentado. Em 2020, pessoas em situação de rua ocuparam o local. No ano seguinte, um homem morreu dentro da construção, após uma briga com outro ocupante e, por fim, em 2022 houve reclamações por conta do mato alto e animais peçonhentos.

A construção foi iniciada em 2010, por meio do PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), promovido pelo Governo Federal. No entanto, problemas de pagamento junto à construtora embargaram a obra.

RESPOSTA. Procurada, a administração confirmou que a unidade foi objeto do PAC, acabou não concluída e o município realizou a devolução dos valores destinados. Agora a prefeitura estuda a demolição da estrutura.

“Quanto à presença de usuários de droga, tráfico e prostituição, a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou que faz rondas e abordagens diuturnamente no local”.

