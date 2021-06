Obra de pista de skate no Antônio Zanaga atrasa e gera queixas

A obra na pista de skate na Praça de Esportes Roberto Polatti, na Avenida Afonso Arinos, no Antônio Zanaga, em Americana, ainda não foi concluída e gera insatisfação de skatistas da cidade.

O skatista amador Maurício Anjo, de 22 anos, conta que passa frequentemente pelo local e diz que falta pouco para acabar a obra. Ele reclama que “quanto mais tempo demora, mais a obra vai ficando abandonada”. Ainda, por conta do atraso, o skatista diz que a pista começou a apresentar rachaduras e buracos.

“Skate não é minoria em Americana. A gente precisa dessa pista para ter nosso lugar para não ‘badernar’ na rua. Essa pista será tudo para gente”, comenta.

Em março deste ano, a secretária de Esportes Grasiele Rezende afirmou ao LIBERAL que a obra seria concluída nas próximas semanas, o que não se concretizou até o momento.

A Prefeitura de Americana foi questionada, e informou que a obra se encontra em execução, porém atrasou a entrega de materiais como aço devido a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Para dar sequência dos serviços, é necessário a conclusão dos serviços de serralheria, que estão previstos para ocorrer ainda esta semana. A previsão de conclusão da pista, segundo a prefeitura, é de 60 dias.

