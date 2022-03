Obra de pavimentação na Avenida do Compositor, no Jaguari, é concluída

As obras de pavimentação asfáltica na Avenida do Compositor, na região do Jaguari, em Americana, foram concluídas, e a via deve ser liberada aos motoristas hoje. O local agora recebe sinalização.

Os serviços de pavimentação, como recapeamento, tapa-buraco e reparo no asfalto estão comprometidos no município. Segundo nota divulgada pela prefeitura na última semana, o motivo é a falta de fornecimento de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) por parte da Petrobras.

Avenida deve ser liberada nesta terça-feira (8) – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Em nota enviada ao LIBERAL, a petrolífera reconheceu que existe um problema na produção na Replan (Refinaria de Paulínia), que deve ser resolvido ainda este mês, mas informou que o produto pode ser comprado em dois outros polos, nas refinarias de Betim (MG) e Duque de Caxias (RJ).

Os serviços de abertura do novo trecho da avenida em Americana começaram em 1º de fevereiro e foram finalizados com a pavimentação na última sexta.

A obra chegou a ficar parada por cerca de 15 dias, faltando apenas um trecho para receber o asfalto, segundo moradores da região.

Segundo a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), 5.600 metros quadrados da via receberam pavimentação.