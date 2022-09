Obra da UBS Guanabara deve começar nesta semana, em Americana

Local não funciona como UBS desde 2017 - Foto: Dener Chimeli / Prefeitura de Americana

A obra que vai possibilitar a reabertura da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Guanabara deve começar até esta sexta-feira, conforme o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, informou ao LIBERAL nesta segunda.

A unidade voltará a funcionar no prédio da Rua do Jacarepaguá, 340, que não funciona como UBS desde 2017. De acordo com Danilo, a reforma deve durar dois meses.

Depois de reaberta, a unidade contará com médico clínico geral, pediatra e ginecologista. “Vai ser reformado teto, piso… Enfim, é uma lista de coisas, e a gente está comprando todo o mobiliário novo”, disse o secretário. Os valores ainda não estão definidos.

Atualmente, o local é utilizado pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), que será remanejada para o São Vito, no antigo endereço do Caps AD (Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas), transferido para a Vila Dainese.

Conforme o LIBERAL noticiou na última sexta, a prefeitura também prevê para fevereiro ou março de 2023 o início da construção de uma UBS no Zanaga.

“Estamos investindo maciçamente na construção dessas novas UBSs para atender às necessidades da saúde, seja regional ou também localizada”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).