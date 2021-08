Obra da prefeitura na Rua São Simão é motivo de queixas

Falta de recape nas ruas é alvo de reclamações de morador - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Morador da Rua São Simão, o operador e assistente de caldeira Rafael Carvalho, de 28 anos, procurou o LIBERAL para demonstrar insatisfação com a situação do asfalto no Cariobinha, após uma obra realizada pela Prefeitura de Americana.

“A prefeitura fez uma obra para acabar com o alagamento que acontecia ali, e nós pensamos que recapeariam tudo, porque o asfalto é bem antigo. Eles abriram os buracos para colocar a tubulação e recapearam somente onde abriram. Nas laterais ficou tudo esburacado”, reclamou ele, que admitiu não ter protocolado uma reclamação formal junto à administração municipal.

O canal oficinal é através do SAC da prefeitura pelo telefone 3475-9024, ou pelo site no endereço americana.1doc.com.br.

A Prefeitura de Americana respondeu que “o serviço contratado pela empresa é de execução e reparo do asfalto no trecho onde foram abertas as valas”. Existe um projeto de recapeamento para diversas ruas do município que dependem de viabilidade econômica da administração.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.