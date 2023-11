OAB-SP participa de manifesto em favor de advogado de Americana

O vice-presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo), Leonardo Sica, participou na noite desta terça-feira (30) da sessão solene de desagravo, na Casa do Advogado, em Americana.

Advogado André Marchi Campos durante solenidade na Casa do Advogado – Foto: OAB_Divulgação – Foto: OAB/Divulgação

A reunião ocorreu em favor do advogado André Marchi Campos, de Americana, que afirma ter suas prerrogativas profissionais desrespeitadas por um perito judicial do Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele afirmou que em dezembro de 2020 esteve no instituto para apurar eventual erro médico, em um processo de indenização, acompanhando clientes (mãe e filha) na perícia, mas o médico-perito impediu sua entrada no consultório, mesmo sendo uma prerrogativa do advogado, com autorização por escrito da cliente e ordem judicial.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O Imesc informou que na ocasião o perito se declarou impedido e a perícia foi reagendada para outro profissional, sem qualquer prejuízo as partes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Todos os peritos do Imesc são orientados a permitir a entrada dos advogados na perícia, ressaltando que não é permitida a intervenção do profissional no ato pericial por ser exclusivamente um ato médico”, cita a nota.