OAB de Americana realiza Drive Thru Solidário de Dia das Mães

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção de Americana realiza neste sábado (8), das 9h às 15h, o Drive Thru Solidário de Dia das Mães.

O objetivo é arrecadar alimentos, itens de higiene e ração, para ajudar famílias em vulnerabilidade social e também entidades protetoras de animais.

Segundo informações de uma das organizadoras do evento, Salete Maceti, a OAB sempre realiza ações sociais, mas agora com a pandemia, decidiu ampliar a campanha para ajudar o maior número possível de pessoas.

Quem quiser colaborar pode deixar as doações na sede da OAB, na rua Cristovão Colombo, 155, Parque Residencial Nardini – Foto: Divulgação do Evento

De acordo com Salete, a OAB de Americana observou muitas famílias em dificuldades financeiras. Além disso, notou um grande número de ONGs (Organização não Governamental), protetoras de animais precisarem de ajuda. Com isso, para o Dia das Mães decidiram lançar este drive thru, com o objetivo de ajudar tanto a causa social das famílias em vulnerabilidade, assim como a causa animal.

Quem quiser colaborar poderá deixar um quilo de alimentos ou mais, ração, roupas e itens de higiene em frente a sede da OAB de Americana, na rua Cristovão Colombo, 155, Parque Residencial Nardini. O esquema será em drive thru, das 9h às 15h.