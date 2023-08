Um dos produtos mais novos do mercado e que desperta curiosidade das pessoas é a madeira plástica, que leva este nome por conta do aspecto de madeira, embora seja composta 100% por plástico. A cidade de Americana irá receber uma fábrica do segmento, a InBrasil, anunciada em julho pela prefeitura.

A empresa, que montará a sua unidade no Complexo Industrial Fibra, tem expectativa de gerar 70 empregos e processar 6 mil toneladas de resíduo industrial. A linha de produção deve começar as suas atividades no primeiro semestre de 2024.

Empresa que irá fabricar material se instalará em área da Fibra – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para demonstrar o que é a madeira plástica, se faz necessário explicar as diferenças para o WPC (Composição de Madeira-Polímero) e para o PVC (Policloreto de Vinil), que são outras matérias-primas utilizadas na fabricação de móveis, tubulações e bens duráveis.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O WPC é composto por fibras de madeira e geralmente por cascas de arroz. Já o PVC é um polímero termoplástico que utiliza em sua produção aditivos como cloro, dioxinas, metais pesados e ftlatos — classificados pela Agência Internacional para Pesquisa em Câncer como possível carcinogênico para humanos.

Por sua vez, a madeira plástica é feita exclusivamente de materiais plásticos. O resíduo industrial que não consegue ser selecionado por cooperativas é levado até a empresa, que faz a separação e a lavagem dos compostos desses resíduos a fim de obter o polietileno e polipropileno. Depois, esses polímeros são moídos e viram pelite, um sedimento, que ao ser feita a extrusão (um processo de tratamento térmico) vira a madeira plástica.

Diogo segura produto feito com madeira plástica da InBrasil – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O material é considerado sustentável porque o polietileno pode ser obtido por rótulos de garrafa PET, sacolas de mercado, tubos de amaciante, entre outros; e o polipropileno pode ser extraído de pacotes de macarrão e tampa de canetas. Todos esses materiais que antes seriam destinados para aterros, agora são reciclados na composição da madeira plástica.

“A gente transforma lixo em luxo, ou seja, fazemos decks para spa e piscina, pergolado, deck ripado, bancos, lixeiras, playground infantil e divisórias de parede”, enumerou Diogo Gabriel Noga, integrante da equipe de marketing da InBrasil.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A madeira plástica chega a ser 10% mais cara no momento da compra do que a madeira comum ou o WPC e o PVC. Além disso, ela é adequada para revestimentos e não para estruturas, como telhados. Porém, a empresa aposta na manutenção como principal custo-benefício.

“O nosso principal argumento é a baixíssima manutenção. A madeira tradicional a cada um ano você tem de lixar e passar verniz. O público entre 35 e 45 anos não quer ter essa dor de cabeça. E com a manutenção depois acaba ficando mais caro do que a madeira plástica”, disse Diogo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O material também necessita de revenda especializada para instalação e por este motivo a empresa deseja montar uma escola de negócios na unidade em Americana — que será destinada apenas para a produção do pelite. Atualmente, a InBrasil tem a sua matriz em União da Vitória (PR), com 20 fornecedores, 196 funcionários e processa cerca de 3 mil toneladas de resíduo industrial.