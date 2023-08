O que a população vê de bom e o que precisa melhorar em Americana?

O LIBERAL esteve na região central de Americana para questionar os munícipes sobre os pontos positivos da cidade e aqueles que devem receber atenção do poder público.

A variedade de lazer, segurança, oportunidades e até mesmo os americanenses foram apontados como qualidade no município.

No âmbito da melhoria ficaram a limpeza, abastecimento de água, valor dos imóveis e a falta de investimento para atrair a população ao Centro. Confira o que a população acha sobre Americana.

Evelyn Dias Brandeburski, 30 anos, auxiliar administrativa – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Eveluyn: “Tem muita coisa que eu gosto, fico até em dúvida. Me mudei da capital há 14 anos e eu gosto da tranquilidade, dos parquinhos, de ter bastante acessibilidade. É uma cidade muito limpa, em São Paulo a gente quase não vê praça arrumadinha. Me mudei por causa do trabalho dos meus pais, fiquei aqui, me casei e trouxe meu marido. Não pretendo voltar”.

Karen Regiane Dias Valério, 41 anos, gerente – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Karen: “Acho que o que tem de ruim é a água, que não é de excelente qualidade. O bairro da minha mãe, o Jardim Terramérica, que é um bairro relativamente novo, falta muita água. A gente fez reclamação e disseram que é porque o bairro expandiu muito rápido, então eu acho que a prefeitura deve investir nisso”.

Silvana Moura, 59 anos, artesã – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Silvana “A nossa reclamação é o banheiro daqui [Praça Comendador Muller], ele é muito antigo e está precário, e para nós comerciantes lá em cima é muito difícil. Existe um aqui [próximo ao centro da praça], mas está desativado. A nossa reivindicação sempre foi essa”.

Marcos Leonardo Barbosa, 38 anos, advogado e empresário – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Marcos: “Os aluguéis estão muito acima da média, conservação da cidade também precisa de atenção, e tem muito pedinte na rua, precisa de uma política social. Mas é uma cidade que tem potencial de crescimento”.

Luverci Tenan, 64 anos, aposentado – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Luverci: “Precisa de muita coisa. O que a gente deseja, de um modo geral, é a limpeza, que deixa muito a desejar. As pessoas falam muito da dengue, de escorpião, então a prefeitura está devendo a parte de limpeza. A higiene é um fator que evolui para a saúde”.

Juca Campos, 66 anos, freelancer – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Juca: “É só olhar aqui no calçadão no dia a dia, o movimento é fraco demais. A administração deveria investir mais no centro da cidade, trazer mais eventos ou fazer algo para trazer a população. No sábado, poderiam liberar a Estapar [Área Azul] para o pessoal poder vir ao Centro sem precisar pagar estacionamento. É o único ponto negativo”.

Diego Moraes, 27 anos, ambulante – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Diego: “O que eu gosto na cidade é o carisma das pessoas, a atitude do americanense, porque muitas vezes eles acabam não comprando, mas dão atenção para a gente, então isso já incentiva a gente”.

Vera Lúcia de Souza Missão, 49 anos, atendente de farmácia – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Vera Lúcia: “O que eu mais gosto em Americana é o Jardim Botânico e o Parque Ecológico, a parte do lazer. Pelo menos uma vez ao mês eu visito, é bom para passear”.

Leonardo Gabriel Missão, 23 anos, estudante – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Leonardo: “Americana é uma cidade tranquila, que só vem crescendo conforme passam os anos, com tecnologia e emprego. Uma cidade boa e gostosa”.

Luiza Helena Gouveia Brugueira, 65 anos, aposentada – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Luiza: “Eu moro em Americana há quase 50 anos, e essa foi a cidade que nos salvou de baixo da linha da pobreza. É uma cidade calma, tranquila em vista de muitas outras. Hoje não tem tanto emprego, mas aqui já foi maravilhoso para emprego, mas mesmo assim eu amo morar em Americana”.