O outro lado do Arraiá do LIBERAL

Idealizada pelo diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani, NQI também tem como missão apoiar as entidades

No primeiro final de semana de junho aconteceu o primeiro “Arraiá do LIBERAL”. A iniciativa foi uma maneira encontrada pela diretoria do Grupo Liberal para comemorar os 70 anos de história do jornal, um dos mais tradicionais do Estado.

Segundo o diretor comercial Fernando Giuliani, a ideia era atrair os leitores e ouvintes das rádios para a sede do jornal, onde tradicionalmente costuma acontecer a famosa Cantata de Natal, interrompida na pandemia.

Arraiá do Liberal – Foto: Aluisio Bertalia / Divulgação

“As pessoas estavam querendo algo nesse sentido e fazer um evento assim na frente do jornal é uma forma de poder estar em contato com nosso público”, pontua.

Além disso, Fernando ressalta principalmente a proposta de o evento ser beneficente, algo que deve se tornar cada vez mais frequente no LIBERAL.

“Desde que implantamos a nossa editoria Notícias que Inspiram, já tínhamos como proposta estar sempre promovendo algum ato de solidariedade, portanto, sempre que pudermos, vamos fazer isso”, diz.

O diretor explica que nessa primeira edição envolvendo entidades, a organização teve dois critérios de escolha: primeiro, conversaram com pessoas envolvidas com ações sociais para indicações, como o radialista Jairo Guilherme Silva, presidente do Rotary Club-Americana Ação e Fabinho Polidoro, que traz no currículo, anos de voluntariado. Além disso, também foram avaliadas que entidades estavam passando por dificuldades.

Fernando Giuliani comemora o sucesso da iniciativa – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Queríamos ajudar segmentos diferentes. Sabemos da existência de muitas outras entidades e a ideia para os próximos anos é justamente ir revezando”, comenta Fernando.

Com a participação dos comerciantes da rua, Peninha Café e Bistrô e a loja Firme e Forte, além da parceria com a prefeitura, o evento também contou com a participação voluntária de diversos colaboradores do Grupo Liberal, algo que alegrou o diretor.

“Foi sensacional a adesão de tanta gente. O pessoal abraçou mesmo a causa, desde a montagem, até recolher cadeiras, mesas, limpar a rua, limpar mesa, então, é aquilo que a gente sempre diz, o jornal é uma família e quando as pessoas se conscientizam que esse tipo de ação é por uma boa causa, todo mundo quer participar”.

Ainda sentindo a repercussão positiva da iniciativa, essa semana, Fernando confirmou a edição de 2023 que promete ser ainda melhor, com a proposta de aumentar a estrutura, o volume de participantes (público e entidades), assim como o número de dias do evento, com direito a porco no rolete e show de prêmios.

“Quando passamos o resultado final para as entidades, muitas disseram que foi a salvação do ano. Até hoje recebemos elogios e vamos trabalhar para melhorar”, finaliza.

Conforme contou o diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani, as entidades ficaram muito satisfeitas com a iniciativa e fizeram um balanço sobre a importância do Arraiá do LIBERAL para o trabalho que cada uma delas desenvolve na cidade.

Doutor Aladim e Delegado Pintado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Associação Anjos da Alegria

Com atendimento em todos os hospitais de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e o Hospital Municipal de Nova Odessa, os voluntários da associação atuam em 13 hospitais e quatro asilos, sempre usando a figura lúdica do palhaço para levar humanização aos leitos.

Responsáveis pela Cadeia e pelo Correio-Elegante da festa, os “anjos” levaram cerca de 200 bilhetinhos para o correio, além de uma tenda para “prender” os participantes, uma divertida brincadeira. Segundo o presidente da associação, Wesley Zoppe (Dr. Pintado), de 40 anos, o evento foi muito gratificante.

“Adoramos a ideia de voltar a ter festas, mas principalmente, o fato de esta festa em específico ter levantado o tema voluntariado.” Assim como toda a verba que arrecadam em qualquer ação, a parte deles será convertida em benefícios como treinamentos, reparos na sede e compra de equipamentos”.

Representantes da barraca da Cruzada das Senhoras Católicas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Cruzada das Senhoras Católicas – Dispensário Santo Antonio

Entidade Assistencial Beneficente de Americana, a Cruzada realiza atividades sociais desde 1959, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade social, serviços que vão de fornecimento emergencial de cesta básica, acompanhamento familiar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, entre outros.

Para a coordenadora social, Thaís Carolina Pereira, de 30 anos, foi uma honra serem lembradas. “Foi um gesto grande de amor e carinho do LIBERAL”. Responsáveis pela barraca do pastel, a representante conta que conseguiram vender tudo que levaram, tendo utilizado cerca de 54kg de massa.

Segundo ela, todo o valor arrecado será revertido para a manutenção dos serviços prestados para a população em situação de vulnerabilidade do município. “Para nós, o evento além de trazer benefícios financeiros como a arrecadação de fundos, também trouxe mais visibilidade”.

Representantes da barraca do Cijop – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

CIJOP (Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva)

O Cijop existe há 52 anos e atualmente atende crianças entre dois e cinco anos. Para Simone Onofre Jorge Pigatto, de 39 anos, coordenadora pedagógica do centro, essa foi uma excelente oportunidade de arrecadação de fundos.

Responsáveis pela barraca do frango a passarinho e polenta frita, de acordo com ela, foram 100kg de polenta e 260kg de frango. “Foi muito gratificante participar. Além disso, foi muito bom para apresentarmos nosso trabalho”.

Com a verba arrecadada, o centro pretende fazer a manutenção do espaço, além de melhorar o atendimento às crianças. “Essa iniciativa solidária do LIBERAL foi linda e desejamos que o evento continue beneficiando a todas as entidades”.

Representantes da barraca dos Anjos Peludos – Foto: Divulgação

Anjos Peludos

A entidade ajuda animais abandonados resgatando, tratando e colocando-os para adoção. Atualmente, são mais de 200, entre cães e gatos. A presidente Cristiane Ochuiuto Marques, de 52 anos, conta que “foi uma felicidade” receber o convite.

“Essa será a maneira que teremos para ajudar a pagar as contas com ração, laboratório, energia, aluguel e produtos de limpeza”.

Responsáveis pelas barracas do cachorro-quente e milho, ela conta que foram vendidos 850 lanches. “A repercussão foi ótima, pois todas as entidades fizeram com muito amor. A iniciativa do LIBERAL foi fantástica, depois de uma pandemia, todas as entidades têm dívidas e isso trouxe uma luz”.

Representantes da barraca do Rotary Americana Ação – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Rotary Club de Americana Ação

O clube de serviços tem uma forte atuação junto às comunidades carentes. Além disso, atua buscando verba para subsidiar projetos. Para seu tesoureiro, Olegário Napoleão Jr., de 61 anos, participar do Arraiá do LIBERAL foi muito bom.

“Vamos usar a verba em nosso projeto anual para vacinar crianças contra a poliomielite”. Responsáveis pela barraca de espetinhos e torresmo, segundo ele, foram 530 espetos e 165 embalagens de torresmo. “A grande importância do evento para nós, além da arrecadação, foi a consolidação da imagem pública positiva do nosso clube”.

Representantes da barraca da Apae – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Apae

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana atende 1,3 mil usuários e tem 54 anos de atuação. O presidente da entidade, Roberto Cullen Dellapiazza, de 63 anos, conta que ficou surpreso com o resultado do evento. “Ficamos felizes com o convite. Tínhamos uma expectativa, mas foi muito além do que esperávamos.”

A Apae foi responsável pela barraca dos churros, maça do amor, espetinho de morango com chocolate, além do vinho quente e quentão. Com a verba arrecadada vão confeccionar carteirinhas com QR Code para os pacientes. “Somos gratos ao LIBERAL pela iniciativa de dar espaço para as entidades e parabenizamos pelos 70 anos do jornal que sempre traz boas informações”.